Udfordrende patientgruppe får måske nyt center i Odense

Patienter med funktionelle lidelser skal i fremtiden behandles på Odense Universitetshospital (OUH). Det nye Center for Funktionelle Lidelser skal behandle de hårdest ramte patienter, mens patienter med lette eller moderate symptomer skal behandles på regionens øvrige sygehuse og i almen praksis. Det er i hvert fald anbefalingen fra Region Syddanmarks ekspertgruppe og regionens sundhedsudvalg.

- Vi er godt på vej med at etablere et syddansk center for funktionelle lidelser. Vi har i en årrække haft et tilbud til patienterne med funktionelle lidelser, men nu får vi lavet et mere specialiseret center, der få de her uforklarlige lidelser som hovedfokus, siger udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S).

Han er godt tilfreds med oplægget til det nye center:

- I budgetforliget for 2019 er der sat fire millioner kroner af til det nye center, hvor 275 af de sværest ramte patienter hvert år kan starte i behandling. Hvis centeret bliver godkendt på regionsrådsmødet i april, kan de første patienter påbegynde behandlingen fra juni 2019, siger Poul-Erik Svendsen.