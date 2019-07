Ubudne gæster: Royal Copenhagen, bitssæt og guldringe stjålet

Odense: Natten til lørdag havde to hjem i Odense ubudne gæster på besøg. Klokken 00.30 modtog Fyns Politi en anmeldelse om et indbrud på Over-Holluf-Vej i Odense SØ. Indbruddet er sket på et tidspunkt mellem fredag klokken 14 og natten til lørdag klokken 00.30.

Det lykkedes gerningsmanden eller gerningsmændene at komme ind via hoveddøren, hvorfra der har været adgang til hele bopælen. Tyven stjal noget sølvbestik, to guldringe, hvor der var indgraveret to L'er. I den ene af guldringene var der en brun sten.

Bare halvanden time efter klokken 01.56 modtog politiet endnu en anmeldelse om indbrud. Denne gang på Bakkeskråningen i Næsby i Odense N.

Her var et vindue brudt op med et koben på et tidspunkt mellem fredag klokken 19.15 og klokken 01.56 natten til lørdag. Her er det lykkedes tyven eller tyvene at stjæle fem musselmalet kopper fra Royal Copenhagen, et bitssæt fra Bosch og en træelefant, der minder Kay Bojesen træelefanten.