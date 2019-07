Tyveri udviklede sig dramatisk: Røveri i Magasin i Odense

Et tilsyneladende banalt tyveri i Magasin i Vestergade i Odense udviklede sig torsdag eftermiddag dramatisk. Klokken 13.20 tilbageholdt en vagt en mand, der i parfumeafdelingen havde stjålet tre parfumer af mærket Dior. Da vagten bad manden følge med til vagtkontoret, gik butikstyven amok og gav vagten et slag i brystet. Målet var at slippe væk, og det lykkedes vedkommende at løbe ud af forretningen og i en ukendt retning. Ifølge Fyns Politis døgnrapport, så har vagten beskrevet manden med følgende signalement:

Mand, anden etnisk af udseende og mellem 20 og 25 år. Han var almindelig af bygning, brun i huden og havde et tyndt fuldskæg. Han var iført en hvid cap, brun jakke og cowboybukser. Selv om det lykkedes tyven at slippe væk, så kan man via stormagasinets videosystem formentlig få et klarere billede af ham - og muligvis identificere ham med politiets hjælp.

Og hvis det lykkes at finde frem til manden, kan han se frem til en skærpet straf. For da han slog vagten i brystet, bevægede han sig fra simpelt butikstyveri til røveri i straffelovens kapitler.