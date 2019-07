Tyveri blev til røveri: 18-årig ekspedient fik knytnæveslag i ansigtet

Et tyveri udviklede sig fredag aften til et røveri i Fakta på Nørregade. En kvindelig ekspedient sørgede dog for, at røveren efterfølgende blev anholdt af politiet.

Odense: Fredag aften klokken 22.13 modtog Fyns Politi en anmeldelse om et tyveri i Fakta på Nørregade. Kort efter butikken er lukket ned klokken 22, har personalet sikret sig, at der ikke var flere kunder til stede i butikken og går efterfølgende ud i butikkens kontor.

Da de ansatte vender tilbage til butikken, ser de en mand stå ved udgangen med noget, der ligner en bunke gammelt tøj i armene. Ifølge vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen, har personalet en dialog med den 36-årige mand, som bliver mere og mere aggressiv. Til sidst tvinger manden skydedørene op og forsvinder ud af butikken.

En 18-årig kvindelig ekspedient ser efterfølgende, at den ene pengekasse er blevet stjålet og beslutter sig for at løbe efter manden ud på Nørregade.

Ekspedienten får fat på den 36-årige mand, som giver hende en knytnæve i ansigtet.

- Hun er sej hende ekspedienten, så hun giver ikke op, og holder fast i manden, indtil der kommer nogle og hjælper hende, siger vagtchefen og fortsætter:

- Der er stor ros til butikken herfra. Man skal altid vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gribe ind på den her måde. Og ellers skal man bare nøjes med at følge efter og kontakte politiet.

Manden, der var påvirket, blev efterfølgende anholdt og skal i løbet af lørdag formiddag afhøres, inden anklagemyndigheden skal tage stilling til, om han skal varetægtsfængsles eller ej.