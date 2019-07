Tyvene går efter din taske

Hold tasken tæt til kroppen og husk at lyne den, hvis du har et ærinde i byen lige nu. For lommetyvene er løs i centrum. Tirsdag fik politiet to anmeldelser om lommetyverier, der begge blev begået tirsdag. På Skt. Anne Plads gik det ud over en kvinde, der fik stjålet en mobiltelefon og et sygesikringskort fra sin taske. Af hvem og præcis hvornår vides ikke. Kun at det skete mellem 11.30 og 14.00.

I Vestergade var gerningstidspunktet mellem 14.40 og 16.00. Her gik det også ud over en kvinde, der fra sin håndtaske fik stjålet en pung med flere forskellige kreditkort.