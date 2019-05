Tyve stjal mooncars i odenseansk børnehave

Hvis ungerne i en børnehave i Bøgeparken i Vollsmose har hængt lidt med næbbet efter weekenden, så kan det have sin årsag. For da man mandag skulle lukke børnehaven op igen, havde der i løbet af weekenden været ubudne gæster på legepladsen. Et cykelskur og redskabsrum var brudt op, formentlig med et koben, så metalbeslaget til hængelåsen var knækket. Det havde givet tyvene adgang til rummet, hvor de havde stjålet ikke mindre end fem gule mooncars. De små firehjulede køretøjer er populære blandt børn, og skulle nogen have oplysninger til sagen, eller måske ligefrem set dem i området, så kan Fyns Politi kontaktes på tlf. 114.