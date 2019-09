Tyve brød ind i lager gennem taget

Ejerne af et lager på Hestehaven og Fyns Politi står med en lidt vanskelig sag, efter at man torsdag formiddag opdagede, at der havde været ubudne gæster på lageret i Odense. På taget var flere ovenlysvinduer forsøgt brudt op og et enkelt var det lykkedes tyvene at skrue af. Det fortaber sig dog noget i mørket, hvor mange tyve der har været tale om, og om de overhovedet har stjålet noget. Ifølge anmeldelsen, som Fyns Politi modtog torsdag formiddag, så har man ikke overblik over om der mangler ting fra lageret. Ifølge anmeldelsen fremgår det, at tyvene formentlig er kommet op på taget via en udvendig brandstige på bygningen. Hvordan de eventuelt er kommet ned i lageret er uvist. Der er mellem otte og 10 meter ned fra taget til gulvet. Indbruddet kan være sket mellem 15. august og torsdag formiddag.