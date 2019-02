Tyv med deform overlæbe: Stjal 1,5 ton kobber fra virksomhed

Det har formentligt krævet en lastbil til at køre 1,5 ton kobber væk, som er blevet stjålet fra virksomhed i Odense.

En virksomhed på Grønlandsgade i Odense fik forleden besøg af ubudne gæster, som i løbet af en aften eller en nat har stjålet 1,5 ton kobber.

Ifølge politiets døgnrapport skete indbruddet mellem torsdag eftermiddag og fredag morgen ved, at en eller flere ukendte gerningsmænd brød gennem en væg, og derefter har fjernet omkring 1500 kilo kobber.

Kobberet, som må være blevet transporteret væk i en lastbil på grund af dets vægt, har ligget på virksomhedens lukkede plads og var klippet op i stykker på hver 70 centimeters længde.

Med en kilopris på omkring 35 kroner svarer det til, at der er stjålet kobber for over 50.000 kroner.

Tilsyneladende har der været videoovervågning på virksomheden, fordi politiet har ganske gode signalementer af gerningsmændene.

Den ene beskrives som mand, 30 til 40 år, almindelig af bygning, sort kort hår og med en deform overlæbe. Den anden beskrives også som en mand på samme alder og almindelig af bygning, og med sort kort hår. De var kørende i en bil med rumænske nummerplader, fremgår det af døgnrapporten fra Fyns Politi.