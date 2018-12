Odense: Ved at knuse en rude lykkedes det en tyv at skaffe sig adgang til et kolonihavehus i haveforeningen Kræmmermarken mellem Østerbro og Kertemindestien. Indbruddet er ifølge oplysningerne til Fyns Politi sket på et tidspunkt mellem klokken 13 lørdag og klokken tre natten til søndag.

Hele huset var blevet gennemrodet, og tyven havde fundet både en Ipad og en Macbook Pro, som han kunne tage med sig.