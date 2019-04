Odense: Fyns Politi efterforsker et indbrud hos tankstationen OK på Havnegade. Politiet fik anmeldelsen klokken 4.28 fredag morgen, hvor det blev konstateret, at det var lykkedes en tyv at bryde igennem et hegn og en metaldør, sandsynligvis ved hjælp af en vinkelsliber, for at komme ind i en baggård.

- Og så har man skåret døren op ind til selve butikken og har forsynet sig, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Erik Skov.

Der er ifølge hans oplysninger taget et ukendt beløb fra et pengeskab i forretningen.

Vagtchefen har ikke fået oplysninger om, hvorvidt der findes overvågningsvideo af indbruddet på tankstationen.