Tyskere vil bygge hotel i Vindegade

Vindgade som den kan komme til at se ud i fremtiden med et nyt B & B-hotel. Illustration: B & B Hotels Scandinavia

B & B Hotels ønsker at nedrive tre ejendomme og erstatte dem med et hotel med 154 værelser tæt ved Odense Teater og slottet. By- og Kulturudvalget præsenteres første gang for planerne på et møde tirsdag.

Hvis det går, som den tyske budgethotelkæde B & B Hotels ønsker, så får Odense fremover et nyt hotel i bymidten, nærmere bestemt i Vindegade på modsatte side af gaden i forhold til Odense Slot. Planerne præsenteres tirsdag for politikerne i By- og Kulturudvalget. Hensigten om at etablere sig med et hotel i Odense er ikke ny for B & B Hotels, der i starten af 2018 kiggede på Danhostel Odense City på Østre Stationsvej, som på det tidspunkt var til salg. Kæden nåede dog frem til, at stedet var for småt, og derfor blev det ikke til noget dengang. Blikket på Odense har tyskerne dog fastholdt, viser det sig nu.

B & B Hotels B & B Hotels er en tysk hotelkæde med flere hundrede hoteller fordelt ud over flere lande i Europa.



Cirka 100 hoteller er placeret i Tyskland og yderligere cirka 400 i andre europæiske lande.



Kæden har planer om at udvide i Norden og har i mindst to år haft øjnene rettet mod Odense som et af stederne.



B & B Hotels var i 2017/2018 i overvejelser om at købe Danhostel City på Østre Stationsvej.

Vindegade som den ser ud i dag. Foto: Rune H. Blichfeldt

154 værelser Den tidligere erhvervsmægler hos Colliers i Odense, Frans Barkler, er i dag ansat som udvikler hos B & B Hotels, og hans navn står på nogle af de papirer, politikerne præsenteres for tirsdag. Avisen har kontaktet ham for at høre nærmere om projektet, men Frans Barkler har på nuværende tidspunkt ikke noget at tilføje, oplyser han. Af dokumenterne i sagen fremgår dog en række detaljer. Blandt andet at der planlægges med et hotel med 154 værelser og en morgenmadsrestaurant. I alt opføres 4.520 kvadratmeter, og hotellet får ikke mødefaciliteter eller lignende. Ud over selve bebyggelsen ud mod Vindegade, der ønskes opført i tre en halvt til fire en halv etager, består projektet også af et baghus.

Beliggenheden bliver, hvis hotellet opføres, nær Odense Teater, banegården og bymidten. Illustration: B & B Hotels Scandinavia

Tre huse står i vejen Hotelplanerne er på et stadie, hvor der hverken har været afholdt offentlige høringer, ligesom der heller ikke er truffet nogen politiske beslutninger. Den proces er først på vej til at gå i gang nu. Men ender politikerne med at sige ja tak til et nyt hotel i byen, vil det medføre nedrivning af tre eksisterende ejendomme, som er fra slutningen af 1800-tallet. By- og Kulturforvaltningen beskriver bygningerne som værende "i varierende stand". To af bygningerne har middel bevaringsværdi, mens den laveste bygning nærmest Odense Slot har lav bevaringsværdi. Af hensyn til tilpasningen til de eksisterende bygninger i Vindegade, har kommunen stillet det krav, at forhusene ud mod Vindegade også i fremtiden skal fremstå som tre ejendomme med hver sin indgang. Odense Bys Museer støtter dog ikke idéen om en nedrivning. "Museet mener, at en istandsættelse af bygningerne vil være en fordel for både byrummets karakter og kulturmiljøets værdi", fremgår det af sagens dokumenter, hvor der også står: "Hvis bygningerne skal nedrives, finder museet, at det er et rigtigt greb at opføre tre nye bygninger med hver sin karakter". By- og Kulturforvaltningen vurderer omvendt, at en istandsættelse af de eksisterende bygninger ikke er en mulighed for bygherren, hvis et hotelprojekt skal gennemføres, fremgår det.

Sådan ser planerne ud set fra oven. Illustration: B & B Hotels Scandinavia

Rådmand: Rigtig spændende Der er ikke lagt op, at der skal træffes egentlige beslutninger i sagen på tirsdagens udvalgsmøde. "Forvaltningen ønsker, at få udvalgets holdning til projektet, inden lokalplanen udarbejdes", som det formuleres i dagsordenen. Rådmand for by- og kultur Jane Jegind (V) kalder hotelplanerne "rigtig spændende". - Umiddelbart ser også selve byggeriet spændende ud, og jeg håber, en lokalplanproces kan igangsættes, så projektet kan konkretiseres og komme i høring, siger Jegind.