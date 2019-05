Tysk marchmusik virker: DSB spiller skrup-af-musik otte steder i landet

DSB har gode erfaringer med at spille musik på steder, hvor man ikke ønsker folk slår sig ned for længe ad gangen.

Det er typisk tysk marchmusik eller klassisk musik af den lidt støjende slags, der bliver spillet på steder, hvor DSB ikke ønsker, at folk tager ophold for længe ad gangen.

"Skrub af-musik" bliver det kaldt i visse sammenhænge, og det virker, fortæller DSB's chef for stationsservice, Jørgen Rasmussen.

Konservatives rådmand i Odense, Søren Windell, har netop foreslået høj musik som løsning på problemerne med folk, der tager uønsket ophold i den ny p-kælder under Thomas B. Thriges Gade i Odense Centrum, og spørger man DSB, virker metoden.

- Vores erfaringer er overvejende gode. De fleste steder, hvor vi har etableret det, har det hjulpet rigtig godt. Det er jo ikke pænt at sige det, men det er jo sådan noget musik, som en del ikke bryder sig om at høre på. For eksempel tysk marchmusik eller den slags. Det er musik, som nogen har fundet ud af, at det ikke er behageligt at lytte på i længden - for de fleste. Nogle gange stopper vi med det igen, fordi effekten være dalende efter en periode, men oftest gør vi det, at vi i stedet skifter musik, siger Jørgen Rasmussen.

DSB spiller for øjeblikket musik seks til otte steder på stationer rundt omkring i landet, lyder hans vurdering.

På Hovedbanen forsvandt behovet for musik efter den havde braget ud af højtalere ved indgangen mod Reventlowsgade i nogle år, men på stationen i Vejle spiller den stadig. Her har den været siden 2014, og er et af de steder, det har været længst, siger DSB-chefen.