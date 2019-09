ODENSE: Søndag klokken 11.20 er der fernisering på udstillingen "Hus af lys" i Odense Valgmenighedskirke, Dronningensgade 1, med to nordtyske kunstnere, Matthias Kempendorf og Uwe Appold. Begge kunstnere er i byen for at sætte værkerne op og er med til ferniseringen søndag, fortæller Inger Hjuler Bergeon. /RAS