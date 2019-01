En undersøgelse, der skal kortlægge hvor meget liv der er i Odense, får kritik for at basere sig på et spinkelt grundlag.

- Hvis man skal se på den med videnskabelige briller, er den ikke valid. Der er for stor usikkerhed, siger By- og Kulturudvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S).

Men rapporten, der har kostet kommunekassen 600.000 kroner at få lavet hos Gehl Architechts, møder kritik for at bygge på et tyndt talmateriale.

Undersøgelsen præsenteres tirsdag for By- og Kulturudvalget, og den indeholder blandt andet fodgængertal og registreringer af ophold i bymidten. Formålet med Odense i forandring er at fortælle noget om, hvordan dagligdagslivet i byen har ændret sig siden 2008, hvor en lignende bylivsundersøgelse blev lavet. Meningen er, at undersøgelsen skal kunne bruges som et værktøj i byplanlægningen.

Egentlig skulle undersøgelsen have været offentliggjort inden jul, men internt i embedsværket blev der stillet spørgsmålstegn ved de usikkerheder, der i den, og det var medvirkende til, at offentliggørelsen blev udskudt.

By- og Kulturforvaltningen embedsfolk oplyser i den dagsorden, politikerne har fået sammen med undersøgelsen, at metoden for tællinger af fodgængere og registreringer af ophold bygger på en anerkendt forskningsbaseret metode.

Jane Jegind mener slet ikke, det giver mening at lave et interview om udviklingen i tallene fra 2008 til 2018 på den baggrund, fastslår hun.

Og selv om det er ifølge undersøgelsen er tilstræbt at udføre optællingerne på dage med ensartede vejrforhold i forhold til i 2008, og selvom der er valgt sammenlignelige ugedage, så er det at basere talmaterialet på blot én hverdag og én weekenddag stadig alt for usikkert til at sige noget reelt om udviklingen, mener politikerne fra S og V. Usikkerheden fremgår det også af rapportens eget metode-afsnit.

Observationerne er udført over to dage - én tirsdag (12. juni) og én lørdag (9. juni) i tidsrummet fra klokken otte om morgenen til klokken 22.

Rådmand: Ikke flere rapporter af den slags

Undersøgelsen rummer også en række mere runde - eller kvalitative, om man vil - betragtninger omkring tiltag, Odense Kommune bør kigge på fremover for at styrke bylivet.

Både Jane Jegind og Anders W. Berthelsen mener, at den del af undersøgelsen, er udmærket.

- F.eks. påpeger Gehl (Architects, red.), at der er behov for bedre ankomstforhold til centrum, for eksempel ved Føtex på Vesterbro. Det er en pointe, jeg ikke selv havde tænkt på før, siger Anders W. Berthelsen.

Han peger også på, at undersøgelsen efterlyser flere steder at tage ophold i bymidten, uden man behøver købe noget, og det er ligeledes en konkret anbefaling, han finder nyttig i det videre arbejde med at udvikle byen.

Jane Jegind peger bl.a. på rapportens afsnit om behovet for bedre sammenhæng mellem by og havn samt en anbefaling om, at udeserveringen er godt, men ikke må gribe for meget ind i byrummet, som to konkrete anbefalinger, der rummer en værdi i det videre arbejde.

Men begge fastslår de, at Odense Kommune en anden gang ikke skal bruge 600.000 kroner på at få lavet en undersøgelse af samme slags, som ellers er blevet lavet hvert 10. år siden 1998.

- 600.000 kroner er i min bog rigtig mange penge, og derfor vil min indstilling til det være, at en lignende undersøgelse på samme måde og til den pris behøver vi ikke gentage, siger rådmand Jane Jegind, der foretrækker, at Odense Kommune i fremtiden bruger moderne såkaldt smart city-teknologi til at holde løbende øje med, hvordan folk bruger byen. Med smart city-værktøjer, kan fodgængertal løbende registreres over længere perioder.

Anders W. Berthelsen er enig.

- Næste gang skal vi gøre det på en anden måde, siger han.

Enhedslisten er mindre kritisk.

- Som udgangspunkt stoler jeg på forvaltningens vurdering af, at undersøgelsen giver mening at lave, og at prisen er fair, siger Mathilde Printzlau-Paulsen, der for tiden udfylder Enhedslistens post i By- og Kulturudvalget som vikar for Ulla G. Chambless, der har orlov.

Odense Kommunes byplan-kontor oplyser, at bestillingen af Odense i forandring er en administrativ beslutning truffet af Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen i fællesskab.