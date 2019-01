Tvivl om regnestykke: Odense Letbane erkender skøn

Fakta

Ved Hjallese St. anlægges letbanen på den nord for Svendborgbanens nuværende ene spor.



Selvstændig trafikkonsulent Ole Dupont Kofoed fra Fyn har påpeget, det er uhensigtsmæssigt, da det indgår i den fremtidige fynske trafikplanlægning, at Svendborgbanen skal spille en større rolle - og dermed kan få behov for en opgradering på hele eller dele at strækningen. At banen i dag har et spor begrænser kapaciteten.



Men med den planlagte placering af letbanen, levnes der ikke plads til et ekstra spor til Svendborgbanen, hvor det lettest kan anlægges, lyder Ole Duponts pointe. Derfor har han foreslået at flytte letbanesporet cirka fem meter mod nord.



Et ekstra spor til Svendborgbanen kan dog også anlægges syd for det nuværende spor, påpeger Odense Letbane. Det vil koste nogenlunde det samme (60-110 mio. kr.) som i sidste øjeblik at skulle lave om på letbaneprojektet, vurderes det.



Ole Dupont Kofoed afviser den beregning og fastholder, det vil være langt billigere og mere fornuftigt at justere letbaneprojektet nu, inden byggeriet går i gang.