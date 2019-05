Tvillinger på et år var med til eventyrløb, foruden en sej, ældre 09'er, Torsten Laen og kyssende kærester fra Nyborg

Hanne Donnerup

På femte år stod Hanne Donnerup som hjælper for OGF, men aldrig i regnvejr som i går. Motionsløberen holdt dog stand og blev trofast og loyalt stående i målområdet, mens hun fortalte om tidligere maraton-bedrifter i Hamborg lige under fire timer. Hanne startede for fem år siden i OGF, løber et par gange om ugen, og også på eventyrruten onsdag aften.