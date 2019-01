ÅLØKKE: Turen gik engang til Nordirland for Tina og Morten Pliniussen. Onsdag klokken 14.30 er ægteparret fra Langeskov i cafeen i Hans Tausens Kirke for at fortælle om de smukke landskaber, måske også om konflikten mellem katolikker og protestanter og problemerne lige nu om Brexit og grænsen til Irland. /RAS