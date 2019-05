HØJSTRUP: Onsdag er Kirsten Skjold fra Gislev Rejser i Rismarkens Aktivitetsklub på Egilsvej 55 for at fortælle om en tur til mellemamerikanske Costa Rica. En sorg og et svigt skulle bearbejdes. og Kirsten Skjold tog sine to børn med på en tur med livsbekræftende oplevelser. smuk natur og et overvældende dyreliv. Foredraget starter klokken 14. Entre 25 kroner for medlemmer, 50 kroner for andre. /RAS