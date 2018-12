Truet med knivstik: Kvinde berøvet i Rosengårdcentret

En 43-årig kvinde blev berøvet, da hun fredag aften var i Rosengårdcentret for at handle. Det oplyser Ehm Christensen, vagtchef ved Fyns Politi.

Ved gul indgang klokken 18.15 blev den 43-årige passet op af to mænd, der sagde til hende, at hun skulle aflevere sin mobiltelefon til dem. I første omgang nægtede kvinden, men overdrog alligevel telefonen, da hun blev truet med, at hun ville få en kniv i maven, hvis ikke hun gjorde det.

Fyns Politi efterlyser de to gerningsmænd, der begge beskrives som formentlig somaliere, 18-20 år, 180-185 centimeter, spinkle af bygning og med sort, kort hår; den ene var iført en mørkeblå dunjakke med rød kant i nakken af mærket Tommy Hilfiger, og den anden havde en sort dunjakke på.

Fyns Politi hører gerne fra folk, der kan hjælpe med at finde frem til de to gerningsmænd, og kan kontaktes på tlf. 114.