Trods vejarbejde og lukninger: Stor tøjkæde tror på city

Mens flere butikker de senere år har måttet dreje nøglen om og forlade centrum, er der også nogle, der tror på en fremtid for detailhandlen i byen. Den danske tøjkæde Moss Copenhagen flytter nu til et større butikslejemål i Vestergade som et led i en overordnet strategi for at styrke deres butikker. Det kommer i Odense til at ske ved at flytte fra Vestergade 60 til Vestergade 51 - et butikslejemål med en større synlighed og på det, man i ejendomsmæglerkredse kalder en AAA-placering.

- Vi har i længere tid ønsket større synlighed i gadebilledet i Odense, men vi overvejede også en lokation i Rosengårdscentret. At vi valgte at blive i city hænger sammen med, at vi oplever en stigende omsætning trods presset på den fysiske butik og ikke mindst modebranchen. Vi er heldige, at vi har mange tilbagevendende kunder, som køber mere end tidligere, men vi er overbeviste om, at en bedre eksponering vil give os flere førstegangsbesøgende, siger Rasmus Hjort K. Skovsgaard, international retail og e-com manager hos Moss Copenhagen.

Efter en tid med modvind er Moss Copenhagen kommet ud på den anden side og har i dag fået genskabt et stærkt image og brand. I dag ekspanderer og åbner kæden flere butikker i blandt andet Oslo og Holland. Moss Copenhagen ligger i dag i 28 lande. Foruden Danmark, Sverige og Tyskland kan man finde tøjet i blandt andet Italien, Australien, Portugal og Irland.

Moss Copenhagen forventer at åbne den nye butik i august. Hvad der skal ind i deres nuværende lejemål er lagt i hænderne på erhvervsmæglerne Nordicals at finde frem til.