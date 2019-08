Trods protester: Politikere klar til vejlukning i farligt vejkryds

Odenses farligste kryds med 23 uheld inden for de seneste fem år skal nu sikres. By- og Kulturudvalget hælder til at lukke Tagtækkervej ud mod Rødegårdsvej - trods protester fra erhvervslivet i området.

Ingen formel beslutning er endnu truffet. Men meget tyder på, at Tagtækkervej i Odense fremover bliver en blind vej ud mod Rødegårdsvej.

Flere partier ytrer efter et møde tirsdag i By- og Kulturudvalget opbakning til tanken om at lukke vejen, således det ikke længere bliver muligt at køre ned ad Tagtækkervej fra Rødegårdsvej i det såkaldte "Harald Nyborg-kryds". Derved øges sikkerheden for cyklister, mens bilerne i stedet skal ledes ud til Rødegårdsvej via Børstenbindervej, hvor der samtidig etableres lyskryds.

Stemmer i erhvervslivet har ellers protesteret, fordi der er en frygt for, at vejlukingen kan koste omsætning for butikkerne i området og betyde lavere ejendomsværdier.

Men det er sekundært hensyn, lyder det fra Socialdemokraternes udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen.

- Hvis man skal vælge mellem, at der bliver slået cyklister ihjel - eller om bilisterne må leve med en lille omvej - så er valget ikke så svært.

Han mener, at tallene taler sit tydelige sprog. 23 trafikuheld er registreret de seneste fem år. I 21 tilfælde er det gået ud over cyklister.

- Der sker simpelthen for mange ulykker i det kryds der. Vi kan jo ikke se hinanden i øjnene, hvis vi ikke har gjort noget, og der så bliver kørt en cyklist ihjel, lyder det fra Berthelsen.