Trods massivt politiopbud i Vollsmose: Paludan nåede ikke ud af bilen

Trods et massivt politiopbud lykkedes det ikke for folketingskandidaten Rasmus Paludan, der stiller op for partiet Stram Kurs, at gennemføre en planlagt demonstration på Bøgetorvet i Vollsmose torsdag eftermiddag.

Allerede inden folketingskandidaten ankom, var der en ophidset stemning på stedet.

- Det der er sket er, at der er en masse mennesker, der har forsamlet sig ude i Vollsmose, og på nogle tidspunkter i løbet af eftermiddagen har der været noget uro og noget tumult derude. Både mellem de forsamlede, men måske også som en reaktion på at Rasmus Paludan ville komme til Vollsmose, siger Helle Kyndesen, politidirektør i Østjyllands Politi, der står for politiets indsats på stedet.

Hun fortæller, at politiet ud fra de oplysninger, de havde fået i løbet af dagen, af sikkerhedsmæssige årsager valgte at køre Rasmus Paludan væk fra Bøgetorvet, hvor han havde planlagt at tage hen.

I stedet fortsatte Rasmus Paludan og hans følge til Hindehøjen, hvor han fik lov at udføre sit valgarrangement.

Østjyllands Politi oplyser, at der er to anholdte efter urolighederne i Vollsmose. En er anholdt og sigtet for at kaste med en flaske, mens en anden er sigtet for at stille hindringer i vejen for politiet. Begge er i politiets varetægt.

Politiet oplyser også, at der er faldet ro på i Vollsmose, men at politiet fortsat er til stede.