Trods klagesag: Siloøen afspærret som en byggeplads

Sagen om siloøen

Odense Kommune gav ved en fejl tilladelse til, at alle siloerne på siloøen må rives ned i et brev dateret 19. januar 2018.Af brevet fremgår, at det nedrivningen skal ske inden for et år.



Siden blev forvaltningen opmærksom på, at der var sket en fejl og trak nedrivningen tilbage, indtil den igen blev besluttet af det politiske By- og Kulturudvalg 15. maj 2018.



Udvalget besluttede samtidig at de to røde murstensmure, der udgør den ældste del af Muus' Pakhus på Siloøen og kan dateres tilbage til 1885 ikke må rives ned.



18. juli 2018 modtog Planklagenævnet en klage fra Byforeningen for Odense, som ankede over den kommunale sagsbehandling og den manglende vurdering af bevaringsværdige industribygninger på havnen. Det er den afgørelse, der stadig ventes på.