Trods hård kritik: Politikere siger god for mere inklusion

- Vi siger, vi vil styrke folkeskolen, men det her vil kun øge tilstrømningen til privatskolerne. Jeg synes også, det er underligt, at vi med budgetforliget for i år prioriterer ordblinde (med tre millioner kroner, red.), og så skærer udvalget ned på Læsecentret. Der bliver givet penge med den ene hånd og taget med den anden, og på den måde fodrer vi jo hunden med egen hale, konstaterer han.

Som tidligere beskrevet er det ikke lykkedes Børn- og Ungeforvaltningen at nå i mål med det sparekrav, og sammen med et fokus på flere forebyggende indsatser skal specialbørn altså i højere grad være del af de almene folkeskoler og børnehaver for at hente millionerne.

Det tidligere vedtagne projekt sammenhængende borgerforløb rummer et sparekrav på 17,6 millioner kroner , som det hidtil ikke er lykkedes for Børn- og Ungeforvaltningen at nå i mål med.Nu foreslår forvaltningen at lade det ske i en kombination af nedskæringer og forebyggelse. I alt 29 indsatser er delt op i fire områder: 6,8 millioner: Børn med særlige behov - det kan være ordblinde, autister og indvandrer-børn - skal i højere grad have kontakt til såkaldt almenbørn i skoler og dagtilbud og til deres eget lokalområde. Særlige indsatser følger med. 4,0 millioner: Mere effektive arbejdsgange og for eksempel en erstatning af fysiske møder med videomøder. 1,15 millioner: Flere psykiske lidelser skal undgås ved at tilbyde før-psykiatriske tilbud om behandling og udredning. 5,65 millioner: Større opmærksomhed på blandt andet fravær i skolen og målrettet sproghjælp til de mindste skal have forebyggende effekt.

Det er et spørgsmål om tillid

Ifølge spareplanen skal cirka seks ud af 24 pladser nedlægges i Læsecentret på Højmeskolen, hvor elever med svære læse- og skrivevanskeligheder kan få et skoleår. I stedet skal ordblinde børn have hjælp i klassen på egen skole. På samme vis skal flere indvandrerbørn ikke længere i en modtageklasse, men støttes i en almindelig folkeskoleklasse, ligesom flere børn med autisme skal hjælpes til en hverdag i en almen børnehave.

- Alle alarmklokker ringer. Børnene bliver stegt, og man kaster deres trivsel over bord, har det lydt fra pædagogernes formand i Bupl Fyn. Odense Lærerforening har i et åbent brev til byrådet understreget, at "inklusionen i folkeskolen for længst er gået for vidt - nu går den endnu videre".

Men Susanne Crawley Larsen står fast.

- Vi vil ikke belaste skolerne med endnu mere inklusion af urolige børn, der er svære at have i klassen. Vi går ikke videre ned ad den vej, der allerede er svær at gå på, påpeger hun.

Men det er jo stadig børn, der har specielle behov?

- Ja, og derfor følger der voksne med.

Bekymringen er, at det ikke er nok?

- Det er et spørgsmål om at have tillid til os som Børn- og Ungeudvalg, siger hun:

- Og måske skulle Søren Windell som ældrerådmand bruge sin energi på at håndtere det forventede merforbrug på plejecentrene, så passer jeg ordblindeundervisningen.

Når Økonomiudvalget i næste uge er blevet præsenteret for spareforslagene, skal også medarbejderrepræsenter involveres, inden Børn- og Ungeudvalget 21. maj ventes at give et endeligt ja.