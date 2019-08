Trods byggeboom i Odense: Få ledige boliger

Det nyopførte boligkvarter Østerlunden er et af de steder i Odense, hvor der i de senere år er opført en del nye lejeboliger. EDC står for udlejningen af cirka 240 lejligheder. 120 af dem er indtil videre opført taget i brug, og samtlige er allerede udlejet oplyser EDC. Yderligere cirka 60 lejligheder står klar til indflytning i november, og cirka to tredjedele af dem er på nuværende tidspunkt udlejet. Arkivfoto: Sugi Thiru