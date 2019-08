Efter et katastrofalt 2018, der gav bestyrelsen grund til at overveje festivalens fremtid , ser billetsalget til dette års Jam Days bedre og mere opløftende ud.

International interesse

Over 1000 billetter er foreløbig solgt til den engelske jazz-stjerne, og han trækker ikke kun odenseanere til Jam Days.

Odenses koncertgængere står for cirka 40 procent af billetkøbene, mens især jyder og også sjællændere tæller godt i statistikken. Og så er fem procent af billetterne købt fra lande som Tyskland, Sverige, Norge og også Chile, fortæller Peter Sejersen.

- Vi har haft Jamie Cullum på ønskelisten, siden festivalen startede for syv år siden, og det er fantastisk, at det er lykkedes at få ham hertil i år. Med al respekt er Jamie Cullum det største navn, der nogensinde har været præsenteret på Amfiscenen i Brandts Klædefabrik, mener formanden.

- Og det er skønt at se, at vores lille byfestival for jazz, folk og bluesmusik på den måde skaber interesse også uden for landets grænser. Det er jo ellers primært relativt ukendte navne af høj musikalsk kvalitet, vi præsenterer på Jam Days.

Der spilles på fem scener, og i år fylder også nye tiltag som Artist Talk, City Walk, musik på Odense Å, film og fotoudstilling festivalen ud.

Mens Jam Days sidste år fik beskåret den kommunale støtte via Odense Musikudvalg, trådte byrådet i forbindelse med budgetforliget til og leverede 200.000 hjælpende kroner til dette års Jam Days.