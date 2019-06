Trods DNA-fund og navn på mistænkt: Fyns Politi opgiver sigtelse for tyveri og hærværk

DNA-spor og en konkret mistænkt rækker ikke som bevis i retten, vurderer anklageren, og derfor opgiver Fyns Politi at rejse tiltale. Odense Golfklub, der ved episoden fik ødelagt for 126.000 kroner, undrer sig.

Det var på en sen og for årstiden lun fredag aften i oktober sidste år, at flere ukendte personer gik ind på Odense Golfklubs område ved Hollufgårds Allé. Her ødelagde de instrumentbrættet på nogle af klubbens på det tidspunkt helt nye el-golfbiler, og derefter var de i stand til at få startet bilerne ved at kortslutte dem. Herefter blev der kørt ræs og begået hærværk mod seks af køretøjerne samt en traktor, foruden at der også blev begået hærværk mod selve golfbanen. Et træ blev blandt andet forsøgt væltet. Ødelæggelserne er siden opgjort til en værdi af 126.000 kroner. Sagen blev anmeldt, og Fyns Politi har også haft mindst én konkret mistænkt i kikkerten. Der er sågar fundet DNA-spor, der ifølge politiet "med meget stor sandsynlighed" matcher den mistænke mand. Men det til trods bliver sagen nu opgivet, har Fyns Politi meddelt Odense Golfklub, og det har golfklubbens manager Esben Hallundbæk Hansen svært ved at forlige sig med. - Det er frustrerende, at man har et navn, uden at der sker mere. Vedkommende kan principielt gøre det samme i morgen, og hvad sker der så? Ingenting? Det er det signal, jeg synes, man sender, siger han.

Sagen kort Det var natten mellem 12. og 13. oktober sidste år, at Odense Golfklub blev udsat for tyveri og hærværk.En vagt ved Syddansk Universitet havde kort efter midnat været ude på sin runde og hørte i den forbindelse en lyd, der undrede ham. Da han kiggede efter, kunne han se to golfbiler, der kørte ræs i byggeområdet ved universitetet. Han prøvede at stoppe dem, men uden held, hvorefter han ringede til politiet.



I løbet af natten blev de øvrige biler også fundet. En forbipasserende opdagede to af dem, som blevet parkeret på en sti til Højby. En anden vogn var blevet efterladt i villaområdet Vægtens Kvarter godt en kilometer fra golfklubben, og den sidste blev fundet længere ude på golfklubbens terræn.



Traktoren, som golfklubben bruger til at samle bolde op, var også væk, og blev først fundet dagen efter. Den holdt parkeret op ad træ, som hærværksmændene tilsyneladende havde forsøgt at vælte.

Også golfklubben traktor blev stjålet. Arkivfoto: Fyens.dk

Chefanklager: DNA kan ikke stå alene Fyns Politi begrunder beslutningen om at opgive at rejse sigtelse i sagen med, at en DNA-profilanalyse ikke i sig selv kan bevise, om en bestemt person er skyldig. Det har retspraksis, altså tidligere domme, vist. - Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde (den mistænkte, red.) skyldig, skriver anklageren i brevet til golfklubben. Politiet har ikke været i stand til at finde andre beviser, der kan underbygge, om den person, som har været i kikkerten, reelt har noget med sagen at gøre, ligesom det heller ikke har været muligt at identificere andre gerningsmænd, fremgår det. Blandt andet, påpeges det, er det videoovervågningsmateriale, der findes, ikke godt nok til at kunne bruges til identifikation. Avisen har bedt chefanklager ved Fyns Politi Ulla Greibe uddybe, hvorfor DNA-sporet ikke kan stå alene. Hun understreger, at hun ikke vil kommentere den konkrete sag, men hun siger generelt. - Selv hvis det peger entydigt på, at en bestemt person har afsat sit DNA det pågældende sted, så kan vedkommende have været der i fuldt lovligt ærinde. - Derfor er DNA ikke et fældende bevis som sådan. Det kan bevise, man har været på et bestemt sted på et tidspunkt, men om man så i den sammenhæng har begået noget strafbart, det er noget andet, siger Ulla Greibe.

Esben Hallundbæk Hansen er manager i Odense Goldklub. Foto: Kim Rune

Navnet står i brevet Hos Odense Golfklub står Esben Hallundbæk Hansen tilbage med navnet på en mand, som ikke er medlem af hverken Odense Golfklub eller nogen anden golfklub i Danmark, men hvis DNA ifølge politiet med meget stor sandsynlighed matcher DNA fundet på stedet. Navnet på manden fremgår nemlig af brevet fra Fyns Politi, hvor anklageren skriver, at han ikke bliver sigtet. - Det er nærmest meningsløst. Jeg kan egentlig ikke se, hvad jeg skal bruge det navn til, siger golfmanageren. Chefanklager Ulla Greibe vil - igen - ikke forholde sig til den konkrete sag. På et generelt plan siger hun, at det vil være naturligt at nævne navnet, hvis det i forvejen er kendt af anmelder, hvilket det typisk vil være. Det har det dog ifølge Esben Hallundbæk Hansen ikke været i den konkrete sag. - Nej, jeg var ikke bekendt med navnet. Jeg har aldrig hørt eller set det - ikke før modtagelsen af brevet fra Fyns Politi, siger han. Den oplysning har Ulla Greibe fået forelagt. - Jeg kan kun gentage, at jeg ikke har tænkt mig at udtale mig om den konkrete sag, siger hun, men tilføjer dog: - Det er standard i denne slags skrivelser, at den skadelidte vejledes om muligheden for at søge erstatning via et civilt søgsmål. Det er også helt i overensstemmelse med sædvanlig praksis i afgørelsen at oplyse navnet på den eller de personer, der har været sigtet i en sag, så forurettede ved, hvem der muligvis kan rettes et krav imod.

Spild af ressourcer Esben Hallundbæk Hansen mener, at politiets ageren alt i alt sender et skidt signal. - Golf er en dannelsessport, hvor de unge mennesker, der spiller herude, lærer at opføre sig ordentligt. Og så skal de være vidne til, at der kommer nogen og begår hærværk mod vores biler, uden de bliver retsforfulgt. Det, synes jeg, er dybt problematisk, siger han. Spørgmålet om, hvorfor politiet overhovedet har brugt tid på indhente DNA-spor i sagen, hvis beviset alligevel ikke kan bruges i retten, trænger sig også på. - Fra starten har det stået klart for politiet, hvad vi havde af videomateriale og hvilken kvalitet, det var i. De har brugt en del ressourcer på sagen for at sikre de her dna-spor. De har faktisk været grundige. Men hvis det alligevel ikke kan bruges i retten, hvorfor så spilde tiden på det, når vi samtidig kan læse om, at politiet mangler ressourcer andre steder, hvor borgere oplever, at sager bliver henlagt? Det forstår jeg ikke. Esben Hallundbæk Hansen oplyser, at golfklubbens forsikringsselskab - bortset fra en selvrisiko - har påtaget sig regningen på 126.000 kroner for de skader, der blev påført klubben ved hærværksepisoden. Klubben har siden sikret sine golfbiler bedre, ligesom videoovervågningen af området også er øget. - Vi har selvfølgelig taget vores forholdsregler. Også i respekt for vores forsikringsselskab, siger han.