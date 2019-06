Trist dyrskuechef om besøgstal: Det bliver grimt

Lørdag regner, lyner og tordner væk for dyrskuet i Odense. Dyrskuechef Alex Nielsen glæder sig ikke til at se besøgstallet, når det ligger klar.

En af lørdagens gæster på dyrskuet i Odense, Natja Erlingsson, valgte at se positivt på det voldsomme vejr med periodevis torden og lyn og ikke mindst massevis af regn. - Der er meget bedre plads, kunne hun smilende og iført passende regntøj og gummistøvler konstatere. Og deri har hun ganske ret. For mange har ikke Natja Erlingssons vilje til at trodse det elendige vejr, og derfor er dyrskuepladsen lørdag op imod frokost fattig på besøgende. Kun de mest ihærdige, som hylder princippet om "der findes ikke dårligt vejr, men kun dårlig beklædning", er taget afsted. Og de har brug for gummistøvlerne for at forcere de mange mudderhuller og vandpytter. Når man er dyrskuechef og har brugt måneder på at planlægge begivenheden, så er det nedslående på den måde at få en lige højre af vejrguderne. Det erkender Alex Nielsen, der i år for første gang er chef for dyrskuet, da avisen finder ham i administrationsbygningen. - Det er godt nok noget øv, siger han og har svært ved at se optimistisk ud, selv om han prøver. - Men det er jo ude af vores hænder. Sådan er vilkårene, når man afholder et stort udendørs arrangement, konstaterer han.

Natja Erlingsson (tv.) stammer fra Færøerne, der er kendt for masser af regn. Måske derfor lader hun og datteren Naja Maj Korsholm Kjeldsen sig ikke sådan slå ud af vejret. Foto: Kim Rune

Dyrskue også næste år Af gode grunde ved Alex Nielsen først sent lørdag, hvor mange tusinde gæster ud af de 13.000-15.000, der var ventet lørdag, som er blevet væk. - Jeg kan først give dig et tal i aften, men det bliver grimt, siger han og tilføjer: - Vejret betyder et svagt salg for udstillere, og stadeholdere, der ikke sælger noget, når der ikke er ret mange mennesker. Og til syvende og sidste er det desværre med til at skabe et negativt billede af, at det var et dårligt dyrskue. Dyrskuet har i forvejen kæmpet med en anstrengt økonomi, og en elendig lørdag gør bestemt ikke tingene bedre. - Det får nogle økonomiske konsekvenser, siger dyrskuechefen uden at ville gå i detaljer. Han fastslår dog: - Det får ikke den konsekvens, at vi ikke er der til næste år, hvis der er det, du spørger til. For det er vi, og datoen har vi allerede fastlagt.

Alex Nielsen har på grund af møgvejret lørdag ikke fået den debut som dyrskuechef, han havde håbet på. Foto: Kim Rune

Bedre udsigter søndag En lille trøst må det være for folkene bag dyrskuet at konstatere, at fredag bedømt på vejret var en god dag, som trak cirka 18.000 gæster. Heraf var en stor del dog børn fra daginstitutioner og skoler. Søndag ser også ser vejrmæssig fornuftig ud med tørt, delvis sol og op omkring 20 grader. - Vi håber, at søndag bliver god og kan være med til at rette op på det samlede indtryk, siger Alex Nielsen.

Kun en lille kø ved indgangen kunne det lørdag blive til. Til gengæld var det let af finde parkering. Foto: Kim Rune

Drengen her var ikke meget for kalvene og valgte at trække op for forhænget i sin klapvogn, så han slap for at se på kalven. Forældrene bekræftede bagefter fordommen om, at han nok må være bybarn. Foto: Kim Rune

Et af formålene med dyrskuet er at give børn mulighed for at komme tæt på dyrene. Foto: Kim Rune

Kalvene lige ved indgangen tiltrak sig pæn opmærksomhed. Foto: Kim Rune

Torben Wiuff fra Alfred Petersen & Søn fik lørdag ikke solgt mange poser tomater eller agurker. I stedet måtte han kæmpe med at holde vandet væk fra taget over boden. Foto: Kim Rune

