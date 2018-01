Klaus Ewald, kendt advokat og debattør fra Odense, har for tredje gang fået en påtale fra Advokatnævnet for tilsidesættelse af god advokatskik. En bøde på 20.000 kroner følger med.

Sagen, der blev afgjort af Advokatnævnet i 2016, handler om, at Klaus Ewald har tilsidesat god advokatskik ved at befinde sig i en interessekonflikt, og som sanktion for det, skal han betale en bøde på 20.000 kroner til statskassen. Desuden skal han betale 10.000 kroner i sagsomkostninger.

Han optræder i både retssalene og som hyppig debattør på debatsiderne i Fyens Stiftstidende. Og nu optræder advokat Klaus Ewald fra Odense så også for tredje gang på listen over advokater, der har fået en kendelse for tilsidesættelse af god advokatskik.

Uanset at disse sanktioner vedrørte andre former for tilsidesættelse af god advokatskik end i den seneste sag, når retten frem til, "at en sanktion på 20.000 kroner er passende".

I afgørelsen nævnes det, at Ewald tidligere - i 2010 og i 2012 - er pålagt sanktioner for tilsidesættelse af god advokatskik.

Det er en sag om forældremyndighed, der nu er endt med at koste Klaus Ewald en rids i omdømmet, fordi han i 2014 afholdt møder med den ene part i en senere sag, X, mens han i perioden fra 2012 til 2016 havde et fast klientforhold med sagens anden part, Y.

Godt nok handlede møderne med X ikke om den samme sag, som den hvor X og Y to år senere endte i en strid om samvær med fælles børn, men det, at Klaus Ewald via møderne med X to år forinden havde haft mulighed for at få oplysninger af personfølsom karakter, måtte ifølge Advokatnævnets afgørelse medføre, at omstændighederne var egnet til at skabe en interessekonflikt for advokaten.

Klaus Ewald skulle have indhentet samtykke hos part X for undgå at havne i en interessekonflikt, og da det ikke var sket, og da Klaus Ewald ikke af egen drift valgte at udtræde af sagen, finder retten, at Klaus Ewald har tilsidesat god advokatskik.

Advokaten selv oplyser i et interview, at han tager byrettens afgørelsen til efterretning og betaler bøden på 20.000 kroner. Han henviser til, at de tre afgørelser fra Advokatnævnet strækker sig over en årrække, og at den første er tilbage fra 2010.