Tredje år i træk: Tietgen Handelsgymnasium topper landsdækkende indsamlingskonkurrence

For tredje år i træk indsamler Tietgen Handelsgymnasium det største beløb i den landsdækkende indsamlingskonkurrence for gymnasier i forbindelse med Danmarksindsamlingen 2019. Resultatet for indsamlingen ligger på 150.000 kroner.

Hele 150.000 blev beløbet, som omkring 1000 elever fra 1. og 2.g fra Tietgen Handelsgymnasium fik samlet ind fredag eftermiddag.

I forbindelse med den årlige Danmarksindsamling var handelsgymnasiet med i den landsdækkende indsamlingskonkurrence "Danmarks Største Fredagscafé". Her skulle eleverne på en eftermiddag samle penge ind, der dette år går til udsatte piger verden over.

Handelsgymnasiet afholdt et stort arrangement, hvor venner og familie besøgte skolen og mødte madboder og tombolaer, og kunne være med i konkurrencer og meget andet. Derudover var mange ude at arbejde rundt omkring i den fynske industri og arbejde, hvor lønnen gik til indsamlingen.

Uddannelsesleder for Tietgen Handelsgymnasium, Lars Mols, er stolt over, at gymnasiet atter i år har indsamlet flest penge af alle deltagene gymnasier i Danmark. Han mener, at arrangementet er af særlig vigtig karakter.

- Det, at vi som gymnasium kan samle penge ind til et godt formål, er naturligvis vigtigt, idet vi kan være med til at støtte særligt udsatte områder. Endnu vigtigere er dog, at det kan være med til at åbne elevernes øjne for verdenssituationen. Det ser vi som et bidrag til den almene dannelse, fortæller han.

Han tror, at samarbejdet med det fynske erhvervsliv og mængden af engagerede elever giver Tietgen Handelsgymnasium et setup og ramme, der ikke kan matches af andre gymnasier.