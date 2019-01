En 32-årig mand var natten til søndag årsagen til en række uheldige hendelser, da han satte sig bag rattet med alkohol i blodet. Omkring klokken 4.40 kørte han op i en bil, der holdt parkeret på Roesskovvej i Bolbro. Her blev mandens egen bil så medtaget, at han ikke kunne komme ud ved egen hjælp.

- Han er teknisk fastklemt - det vil sige, at han ikke nødvendigvis er kommet noget til, men bilen er så skadet, at dørene ikke kan åbnes, siger Lars Thede, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Umiddelbart herefter standsede en forbipasserende taxa ved den forulykkede bil. Her steg en 44-årig kvindelig passager ud for at hjælpe den 32-årige. Men da hun krydsede vejen, skete der et nyt uheld.

Kvinden blev ramt af endnu en bil, med en 22-årig mand bag rattet. Og uheldighederne stoppede ikke her. I forsøget på at undvige kvinden ramlede den 22-årige op i den forulykkede spritbilist.

Det fik tilsyneladende den 22-årige til at gå i panik. Uden at vide hvorfor og helt uden grund stak han af fra uheldsstedet. Men flugten blev kort. For i nærheden af Friluftsbadet blev han hurtigt rendt op af en hundepatrulje.

- Det er fuldstændig irrationelt. Han var ikke påvirket eller noget, men nogle gange går klappen bare ned, siger Lars Thede, der er vagtchef ved Fyns Politi.

For med flugten fra uheldet har den 22-årige gjort sig skyldig i en langt værre forseelse. Fra at være impliceret i et simpelt færdselsuheld, som han sandsynligvis ikke havde nogen skyld i, kan han nu risikere at blive dømt efter straffeloven.

Ifølge vagtchefen slap kvinden med lettere kvæstelser, men ingen af de implicerede kom noget alvorligt til ved ulykken.