Tre tip til ferien

Hvis en hel uge på langs trods alt kan gå hen og blive lidt kedeligt, er der masser af ting, man kan tage sig til i vinterferien. Her er tre tip til aktiviteter, som hele familien kan være med til:

1. Både tirsdag og onsdag er der mulighed for at opleve Odense Teater i kulissen, når der klokken 10 og 12 er rundvisninger. Man kan se kostumeloftet med cirka 15.000 kostumer, store scene og blive klogere på en masse teaterhistorie. Rundvisningen tager halvanden time, og da der er temmelig mange trapper, skal man være godt gående. Det er gratis, men man skal tilmelde sig på www.odenseteater.dk/praktisk-info/rundvisninger.

2. Hele ferien kan man tage en tur tilbage til jernalderen hos Jernalderlandsbyen og Odins Odense. I landsbyen kan man købe aktivitetskurve, så man kan slynge sit eget armbånd, spille spil med ægte knogler med mere. Søndag kan man møde vikinger og hjælpe dem med at tætne huse. Onsdag og torsdag kan man prøve jernalderdragter. Der er åbent fra 10-16. Se mere info på www.jernalderlandsbyen.dk

3. Er jernalderen lidt for langt væk, kan man torsdag, fredag, lørdag og søndag i uge syv besøge Odense Bunkermuseum i Kragsbjergkvarteret, hvor man netop har indviet en særudstilling om de mange civile værn, der opstod i forbindelse med den kolde krig. Bunkeren er i sig selv et stykke unikt koldkrigshistorie. Det var her byens politiske top og de vigtigste embedsfolk sammen med politi og beredskabet skulle være, hvis der udbrød krig, eller hvis der opstod en katastrofe i Odense. Der er åbent alle de pågældende dage fra 10 til 16. Se mere på www.odensebunkermuseum.dk.