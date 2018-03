Jo flere huller og dybere man graver, desto ældre bliver Odense. Senest er Odense Bys Museer hoppet ned i en teknikudgravning i Mageløs, og minsandten om et ikke har gjort vores by flere hundrede år ældre.

Det var vejarbejde og et projekt med nye brønde i Mageløs, som gav adgang til at komme ned i dybet. Der blev fundet nogle stumper, som man skal være arkæolog for at afkode betydningen af. Tre forkullede korn og noget sort jord, der stammede fra en stolpe.

De tre ubetydelige korn blev sendt gennem en kulstof14-test, og de har været med til at rykke Odenses alder frem til omkring år 700. Hidtil har historierne ment, at Odense kun kunne føres tilbage til 988.

Udover korn og stolpe, er der i hullet på Mageløs også fundet tegn på, at der har været en vej på stedet. Mageløs ligger ikke langt fra Nonnebakken, hvor en af de vikingeborge, som knyttede Danmark sammen i et fællesskab, var placeret. Voldene blev først fjernet for et par hundrede år siden. Det skete samtidig med opfyldninger af gadeforløbet ved Filosofgangen, hvor bagåen blev sløjfet.

Udover at tidsfæste Odense er fundene i Mageløs også en bekræftelse af, at vikingebyen Odense bredte sig mod vest fra voldene på det, der i dag er Nonnebakken.