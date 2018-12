Tre nominerede kæmper om årets handicappris

- En god, stærk virksomhed er så meget mere end bare sorte tal på bundlinjen i årsregnskabet, og som by skal vi huske at hylde og anerkende de virksomheder, der gør en ekstra indsats, siger Peter Rahbæk Juel.

- Vi vil gerne hylde de virksomheder, der ser en dygtig medarbejder og ikke et handicap, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF).

Vinderen til årets handicappris skal findes blandt vidt forskellige kandidater i vidt forskellige virksomheder. Et malerfirma, der har ansat en døv kvinde. En transportvirksomhed, der har en medarbejder med ADHD. Og en kantine på en landbrugsskole, hvor der er en kvindelig køkkenhjælper med et koginitivt handicap - det vil sige et handicap, der der betyder, at hjernen ikke fungerer optimalt.

Et stærkt felt

Odense Handicapråd og Odense Kommune har i mange år kunnet glæde vindere med Årets Handicappris.

I år bliver vinderen fundet blandt tre nominerede.

Malerfirmaet Knold og Thinesen har en døv kvinde ansat. For at få arbejdet til at glide let, kommunikerer de via sms og billedbeskeder.

Transportvirksomheden Alex Andersen Ølund ansatte en medarbejder med ADHD efter en gradvis introduktion til virksomheden. Det fungerer, fordi virksomheden har fokus på medarbejderens behov.

Dalum Landbrugsskole, hvor der i kantinen er ansat en kvinde med et kognitivt handicap til at hjælpe i køkkenet. Hun er blevet en del af teamet.

Og der er ingen tvivl om, at det bliver svært at finde en vinder blandt de nominerede, siger Birthe Malling, formand for Odense Handicapråd.

- Med så stærkt et felt er der ingen tvivl om, at vi har lyst til at give prisen til dem alle sammen.

Overrækkelsen finder sted mandag klokken 15.00 i Seniorhus Odense på Toldbodgade 5.