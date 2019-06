Tre meninger om Hjælpemiddelservice: Hjælpen kommer hurtigt

Da Hjælpemiddelservice torsdag indviede sine nye lokaler på Landbrugsvej 12, fangede vi to brugere og to af dem, der har været med i udviklingen af det nye depot, for at høre, hvad de synes om lokalerne.

Ellen Brandt-Jensen. Foto: Isabella Tvede

Birthe Malling Birthe Malling på 61 år har været tilknyttet Hjælpemiddelservice siden 1980'erne. Hun har en elektrisk kørestol, en plejeseng og en lift. Når noget går i stykker, kommer der en ud til hendes bopæl og reparerer det - Generelt fungerer det rigtig godt. Det gjorde det også, da det lå på Sivlandvænget. Det er mere, hvis der opstår noget uden for normal åbningstid, at man har et problem. Umiddelbart er det da rigtig flotte lokaler, hvor det er nemt at komme rundt, men jeg tror ikke, det kommer til at gøre den helt store forskel

Ester Thomsen (th) og Merete Helgens. Foto: Isabella Tvede

Ellen Brandt-Jensen 90-årige Ellen Brandt-Jensen fortæller, at hun efter at være blevet 90 har været nødt til at få sig en stok. Hun har haft et sammenfald i ryggen og havde brug for noget at støtte sig til. Fra hun rettede henvendelse til Indgangen i Odense Kommune, hvor alle henvendelser starter, når man skal bevilges til et hjælpemiddel, og til hun havde en stok i hånden, gik der to timer. - Det er ualmindelig godt. Og nemt, lyder rosen fra den 90-årige kvinde.

Merete Helgens og Ester Thomsen Merete Helgens og Ester Thomsen er begge medlemmer af Ældrerådet, der rådgiver byrådet og Ældre- og Handicapforvaltningen i ældrepolitiske spørgsmål. De er dermed bindeleddet mellem borgerne og kommunen, og de har begge fulgt projektet tæt og sætter pris på de nye rammer: - Det er langt, langt bedre end før. Det er for eksempel langt mere kørestolsvenligt. Der er plads herude, og der er stole, folk kan sidde på, mens de venter. Og de kan få repareret deres ting med det samme, siger Ester Thomsen. Merete Helgens supplerer: - Det er vigtigt, at man har det rigtige hjælpemiddel til den rigtige borger på det rigtige tidspunkt. Det er vores mantra, for det øger livskvaliteten.