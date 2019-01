Tre meninger: Letbanens popularitet vender

Søren Windell (C)

- Umiddelbart forstår jeg det godt. Det er lige nu, der er allerflest gener. Folk sidder i kø, mig selv inklusive, og det er aldrig populært.

- Det var nogenlunde samme prognoser med Storebæltsbroen i sin tid. Folk ville gerne bevare færgerne og den slags. Nu er jeg selv kørt over broen to gange i den her uge, og jeg er nok ikke den eneste, der synes, det er rart, når det kun tager 8-10 minutter at komme over. Desuden er det ikke muligt at stoppe toget, i den forstand at stoppe byggeriet. Det ville heller ikke give mening. Jeg er overbevist om, at folk kommer til at kunne lide letbanen. Indtil letbanen står færdig, så handler det om at minimere generne fra byggeriet.

- Jeg tror også, det vender. En tandlæge er heller ikke populær, når han står og borer, men når du står uden tandpine bagefter, er du meget glad for ham alligevel.