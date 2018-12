Tre mænd anholdt efter heftige diskussioner med politiet

Politiet forsøgte natten til lørdag at tale flere mennesker til fornuft i nattelivet. Men for tre mænd endte natten med en anholdelse.

Odense: Når juleøllen går ind, går de gode manerer nogle gange ud. Politiet måtte natten til lørdag vejlede flere mennesker i Odenses natteliv i ordentlig opførsel, men lige lidt hjalp det.

Tre mænd blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen eller fornærmelig tiltale. Det oplyser Fyns Politi lørdag formiddag.

I Vintapperstræde havde en 43-årig mand fra Odense besvær med at efterleve dørmændenes opfordring til at finde sig en anden beværtning, da han var blevet afvist på grund af sin aggressive adfærd uden for Old Irish Pub.

Og det hjalp ikke på hans opførsel, at en politipatrulje gav ham samme besked, og han endte med at blive anholdt klokken 0.59, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

Samtidig kogte temperamentet over for en mand et andet sted i byen; hos Bowl'n'Fun på Grønløkkevej nægtede en 30-årig mand at forlade stedet, som han var blevet bedt om.

Selvom politiet blev tilkaldt, ventede han på stedet, og her nåede han - selvom betjentene ifølge vagtchefen gav manden lang snor - at udøse så mange af det danske sprogs mindre pæne gloser over politiet, at han til sidst blev anholdt og sigtet for fornærmelig tiltale.

En halvanden time senere var det så en kombination af stædighed og grimt sprog, som en politipatrulje stod over for uden for Kræs på Ove Sprogøes Plads. Her var en 31-årig mand fra Middelfart blevet afvist af dørmændene, og da betjente forsøgte at få ham til at forstå, at han var uønsket på stedet, blev også de tiltalt med grove ukvemsord.

Til sidst blev manden anholdt, oplyser vagtchefen.