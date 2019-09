Tre hovedkonklusioner om elløbehjul fra Ulykkes Analyse Gruppen

1. 22 uheld

I perioden fra 1. juli frem til nu er der registreret 22 uheld i Odense, hvor elløbehjul har været involveret. To personer er blevet påkørt, 20 er selv kørt galt, mens de kørte på et elløbehjul. En af de mest typiske årsager til uheld er påkørsel af kantsten og i et tilfælde har der været et styr, som er knækket. Hvor mange af uheldene, der er sket på elløbehjul som er henholdvis lejet og privatejet, er ikke undersøgt.