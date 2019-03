Tre forklaringer på million-underskuddet på Wagner-opera

1 Ekstraindkøb

En af årsagerne til underskuddet skal findes i en del ekstraindkøb af teknisk udstyr, som Odense Symfoniorkester forud for opførelsen af Ringen ikke var klar over manglede for at klare opsætningen i Odeon. Det ekstraordinære indkøb skyldes også, at den første instruktør, hollandske Annechien Koerselman ret sent i forløbet blev fyret og erstattet med tysk-iranske Jasmin Solfaghari. Det betød ændringer i opsætningen, som gav ekstra udgifter.

2 Svigtende billetsalg Billetsalget til Wagners fire operaer i to uger i maj/juni 2018 under "Ringen" gik ikke så godt, som symfoniorkestrets leder, musikchef Finn Schumacker, havde budgetteret med. I alt blev lidt mere end hver anden billet solgt - nemlig 7.000 - og her af var de 3.000 billetter solgt til udenbys gæster, som ud over dem fra København talte eksempelvis Frankrig, Finland, USA og Japan. Det var Wagner-nørder med flere opsætninger af "Ringen" på cv'et, og det var årsagen til, at Odense Symfoniorkester placerede alle fire operaer inden for en uge, så gæsterne lettere kunne planlægge et besøg til Odense. Projektet genererede 3.000 overnatninger i byen.