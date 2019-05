Tre dages gratis fest: Havnekulturfestival vil gøre odenseanerne nysgerrige

Der vil være masser af gratis aktiviteter på Odense Havn i weekenden, hvor festivalens tema lægger op til mødet med andre kulturer og en mulighed for at prøve nye ting. De musikalske hovednavne er Katinka og Love Shop.

Maria Friis er projektleder for Odense Havnekulturfestival. Hun håber mange odenseanere vil tage temaet nysgerrighed til sig.

Årets tema på Odense Havnekulturfestival er nysgerrighed. Hvorfor?

- Nysgerrighed er et rigtig godt ord, og vi vil gerne have folk til at være nysgerrige på hinanden, nysgerrige på forskellige kulturer og nysgerrige på at opleve noget nyt. I Gyda's Have har vi for eksempel en nysgerrighedstest for de helt små, og vi har et internationalt telt med mange forskellige kulturer repræsenteret. Man kan også være nysgerrig på den færøske kultur og sømandslivet ovre ved Nordatlantisk Hus, hvor der kommer otte store sejlskibe.

Hvor mange gæster forventer I, at der kommer?

- Når det har været godt vejr, så har der de sidste par år været omkring 25.000-30.000 mennesker. Vejrudsigten ser fin ud, for det holder tørt med en blanding mellem sol og overskyet.

Hvad er "det nye" i forhold til de andre år?

- Vi har selvfølgelig nogle nye hovednavne, hvor Katinka spiller fredag aften, Love Shop spiller lørdag aften og Kristian fra Ramasjang spiller for børnene om søndagen.

Derudover er det helt store i år fejringen af 100-året for det færøske flag, og der vil blandt andet være en scene med optrædende færøske kunstnere. Dynamo præsenterer også en helt ny cirkusforestilling på en båd.

Hvad kan de forskellige målgrupper - familier, unge, voksne - ellers opleve på Havnekulturfestivalen?

- For børnene har vi en legerute med aktiviteter for de helt små, som kan ses i vores program. For eksempel har vi om lørdagen en gadeteater-forestilling "Jekyll on ice" på Havnepladsen med en rigtig sjov klovn, og om søndagen optræder et spilleoptog, der hedder Æsken. For de unge vil de fleste aktiviteter være omkring Byens Ø, som er et område med blandt andet skatere, parkour, streetdance, workshops og hiphop fra lastbilscenen. Og så har vi alle vores vandaktiviteter, hvor man blandt andet kan prøve kanoer, kajakker, waterbubbles og vandscootere.

- Det voksne publikum kan for eksempel smage gode ting i gourmetbaren, hvor Albani har disket op med en masse lækkerier. Der skal høres god musik på Havnepladsen, og man kan gå på oplevelse i madboderne i Storms Pakhus, hvor der vil være jazz- og bigbandmusik. I Gyda's Have kan det lidt ældre publikum finde ro i den lille oase, hvor trioer spiller musik. Man kan opleve rigtig mange ting - uden at blive lænset på pengepungen. Alting er gratis, selvfølgelig med undtagelse af mad og drikke.

Se hele programmet på www.havnekulturfestival.dk/program