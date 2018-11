ODENSE: Over 100 bogtitler, også nye udgivelser, fra tre fynske forlag er til salg til nedsat pris lørdag den 1. og 8. december fra klokken 10 til 17 i Odeons foyer. Syddansk Universitetsforlag, Historiens Hus og Forlaget Skulkenborg benytter H. C. Andersen-julemarkedet til at sælge en stor del af bøgerne, primært om Odense og Fyn, for 40 kroner stykket og tre for hundrede kroner, fortæller initiativtager Anders W. Berthelsen. /RAS