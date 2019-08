Tre anholdt: Slagsmål ved Rådhuskælderen

To mænd blev lørdag morgen klokken 6.30 anholdt uden for Rådhuskælderen på Vestergade i Odense.

Fyns Politi var blevet kaldt til stedet, fordi der var et stort slagsmål i gang. Da politiets patrulje ankom, var slagsmålet imidlertid slut. Det var dog muligt at anholde to af de medvirkende for overtrædelse af ordensbekendtgørelse. Det var unge mænd fra Odense på 20 og 21 år, der blev sigtet og løsladt igen.

Ved midnatstid anholdte politiet en mand på Nyborgvej. Han var stærkt beruset, udadreagerende og til fare for andre, som politiet udtrykker det.