Den 40-årige Ken Brandt, som tidligere er idømt syv års fængsel for drabsforsøg på en kammerat, blev mandag ved Retten i Odense idømt tre års fængsel for timelangt voldsorgie. Arkivfoto: Michael Bager

Den 40-årige Ken Brandt blev idømt tre års fængsel for timelangt voldsorgie, hvor offer blev snittet med kniv fra mundvig til øre og beskudt med softguns. En 39-årig mand blev også dømt, men straffen udmåles først efter sommerferien.

Det var væmmeligt, fornedrende, ydmygende i brutalitet og kynisme, og med et udtryk, som anklageren sagde, at han sjældent ville bruge, nemlig en voldsudøvelse med sadistisk præg. Gennem flere timer blev en mand i Skibhuskvarteret udsat for omfattende mishandling i sin lejlighed, mens han sad bundet på hænder og fødder til en klapstol og blandt andet fik kinden skåret op fra mundvigen til det ene øre. Det kostede mandag eftermiddag den 40-årige Ken Brandt tre års ubetinget fængsel, og dertil blev endnu en 39-årig mand dømt, men hans straf kan først udmåles, når han har været gennem em mentalundersøgelse - og det bliver formentligt først på den anden side af sommerferien. Anklager Jacob Thaarup kaldte hele episoden, som fandt sted den 19. december 2018 i offerets lejlighed, for rå og ubehagelig inden for misbrugsmiljøet, og han fandt den værende af så grov karakter, at han helt undtagelsesvis måtte bruge udtrykket sadistisk.

Det blev de dømt for Den 40-årige Ken Brandt og hans 39-årige kammerat, som endnu mangler at få sin straf udmålt, blev dømt for følgende:Røveri, legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, og ulovlig tvang.



Frihedsberøvelse af mand gennem flere timer.



Databedrageri ved at forsøge at optage et lån på 80.000 kroner gennem Bank Norwegian.



Vidnetrusler.



Overtrædelse af våbenloven.



Diverse færdselslovsovertrædelser.



Overtrædelse af våben- og knivloven.



Den 39-årige danske mand, som også blev dømt, skal mentalundersøges, og når den undersøgelse forelægger skal retten udmåle hans straf. Det sker formentligt først til september. Indtil da sidder han varetægtsfængslet, og det samme gør Ken Brandt, indtil landsretten har afsagt dom.

Dømt i fællesskab Der var ud fra offerets forklaring, som mandag blev bakket op af en ven, der var til stede i lejligheden, ikke tvivl om, at det var den 39-årige mand, som førte kniven i kinden på ham, men anklageren mente, at den 40-årige var lige så meget med til den langvarige mishandling. Hvad retten også mente i sin dom. - Det er ikke så afgørende, hvem der førte kniven eller affyrede softgun'en, for det er sket i forening efter fælles aftale, sagde retsformand Jens Lind, Retten i Odense. Offerets ven forklarede under mandagens retsmøde, hvordan han på få meters afstand havde været vidne til det timelange voldsorgie. Blandt andet så han, hvordan en af de to gerningsmænd smadrede en bærbar computer flere gange i hovedet på offeret, så den splintredes. Han så også, hvordan der flere gange med en grensaks blev klippet i offerets ene øre. Det skete i lejlighedens stue, hvor den 39-årige mand havde taget 8-10 knive med fra sin bil og sat dem på rad og række i hynden til chaiselongen. Om offeret blev skåret i kinden fra øret til mundvigen med enten en hobbykniv eller en lille folde-ud-kniv vidste han ikke, men resultatet kan manden i dag se hver eneste dag, når han kigger sig selv i spejlet. Offeret blev også skåret cirka 20 centimeter på forsiden af både venstre og højre lår, og skudt med softgun flere gange i hovedet, ligesom løbet blev stukket ind i munden på ham og fik at vide, at nu skulle han dø. Altsammen på grund af en gæld på 10.000-15.000 kroner, som pludselig steg til 80.000 kroner, de to gerningsmænd forsøgte at få fat i ved at oprette et lån med offerets nemid. Det lykkedes ikke.

Drabsforsøg Ken Brandt, som straks ankede de tre års ubetinget fængsel til landsretten, er tidligere dømt for flere tilfælde af kriminalitet, senest i 2012. Dengang blev han idømt syv års fængsel for drabsforsøg på sin kammerat i en lejlighed i Bredstedgade ved at slå ham så mange gange i hovedet med en hammer, at vennen har tæt på at dø. Avisen skriver navne på folk, som idømmes fra ét års ubetinget fængsel og opefter.