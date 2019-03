Tre Falch-tanker om Neil Young:

1: - Neil Young er ikke noget teknisk vidunder, og han er faktisk lidt kluntet i sit guitarspil. Til min seneste koncert med ham talte jeg 12 markante, klare bøffer på guitaren. Hvis det var mig, der havde lavet så mange fejl til en enkelt koncert, var jeg død af skam. Neil Young var komplet ligeglad. Upåvirket. Fordi han er indbegrebet af antiperfektion. Han dyrker heller ikke glansbilledet, men det rigtige billede af mennesket. Det, hvor vi er fulde af fejl og knaster. 2: - Når man hører Neil Youngs første soloplader, er det tydeligt, at han allerede i en ung alder havde en sikkerhed og selvbevidsthed, som var enestående. Det er en gave, som er de færreste forundt. Enten har man sindsroen, eller også har man ikke. Jeg tror, at jeg efterhånden er ved at nå det sted, hvor Neil Young befandt sig, da han var 23 år.

3: - Neil Young har altid stolet på sin intuition og vision, lige meget hvad branchen, anmelderne og konen har sagt. Han har altid haft en stålsathed omkring sin egen mission, som er respektindgydende. Jeg var enormt inspireret af ham, da han i 1982 besluttede at udgive albummet "Trans", som er elektronisk funderet. Mange fans var rasende, men det bekymrede ham ikke. Det vidner om et enormt højt selvværd, at man tør gå en uventet vej.