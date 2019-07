Travle tyve: Spisebord, designerstole og lamper stjålet

Odense: To ejendomme i Odense har i løbet af lørdagen haft indbrud. Klokken 01.57 natten til søndag anmeldte en beboer på Borsvinget ved Bullerup et indbrud. Her har tyven brudt et vindue ind til et værelse på, hvorefter hele huset er blevet gennemrodet.

Husets beboere havde endnu ikke det fulde overblik over, hvad der var blevet stjålet, men ifølge vagtchef, Thomas Bentsen, var det i hvert fald lykkedes tyven at slippe væk med noget værktøj, et fjernsyn, bilnøgler og tøj.

En anden villa i Odense, der har været ramt af indbrud i løbet af natten er på Blåbærvej i Hjallese. Indbruddet er sket mellem klokken 21 lørdag aften og klokken fem søndag morgen. Her har gerningsmanden brudt en terrassedør op og rodet skabe og skuffer igennem.

Gerningsmanden eller gerningsmændene har stjålet et spisebord, to Arne Jacobsen 7'er stole, to ph-lamper og en Werner Panton lampe.

- Det lader ikke til, at det er nogen, der kommet til stedet på to hjul. Derfor hører vi gerne fra folk i området, hvis de har mødt nogle køretøjer på det pågældende tidspunkt, som ikke hører til i området. Ellers hvis der skulle være nogle naboer med videoovervågning, lyder det fra Thomas Bentsen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.