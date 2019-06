Trak sin scooter i rabatten: Udsat for røveri af fire store drenge

En ung mand først i 20'erne blev fredag aften omkring klokken 22.45 udsat for røveri, mens han kom trækkende med sin scooter på Rugårdsvej omkring Villestofte i det vestlige Odense.

Det oplyser vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi, til fyens.dk.

Mens den unge mand trak sin scooter i rabatten på Rugårdsvej blev han antastet af fire personer. De forlangte at få udleveret hans mobiltelefon og penge, men det havde han ikke tænkt sig at gøre. Derfor begyndte det at regne ned over ham med knytnæveslag og spark.

Det lykkedes ham alligevel at sætte sig så meget til modværge, at de fire gerningsmænd kun slap af sted med nøglerne til mandens scooter, men ikke selve scooteren.

De fire personer flygtede ifølge Fyns Politi derefter fra stedet på en grå PGO scooter og i en grå Peugeot 206 personbil.

Ifølge vagtchefen beskrives de fire gerningsmænd som i alderen 15 til 18 år, dvs. store drenge, og mellemøstligt af udseende.

- Hvis nogen har set eller hørt noget til episoden hører vi meget gerne fra dem, opfordrer Steen Nyland.

Man kan ringe på telefon 114 til Fyns Politi.