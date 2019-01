Trafikuheld: Biler kørte frontalt sammen

25-årig mandlig bilist kørte over i modsatte vejbane og kolliderede med 44-årig kvindelig bilist.

Det kunne være gået meget værre end det vitterligt gjorde, da to biler onsdag over middag kørte frontalt sammen på Snedkerstræde i Åsum øst for Odense.

Ifølge Fyns Politi skete uheldet omkring klokken 13.55, hvor en 25-årig mand kom kørende ad Åsum Bygade. I krydset ved Snedkerstræde kørte han frontalt sammen med en anden bil ført af en 44-årig kvinde.

Der skete ifølge politiet en del materielle skader, men tilsyneladende kom ingen af parterne noget til.