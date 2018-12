Træt af at blive bagtalt: Tidligere formand forlader ældreråd

- Jeg er den type, der siger tingene lige ud, og ønskede at få tingene afklaret, efter at jeg gik af som formand. Det er i den process, at jeg har oplevet, at jeg er blevet faldet i ryggen. Og det vil jeg ikke være med til mere. Jeg vil gerne arbejde for det gode ældreliv, men det må jeg så gøre på anden vis, siger Johnny Rasmussen.

- Man er gået efter min person, og det synes jeg ikke, at jeg vil være med til. Jeg ved med sikkerhed, at jeg er blevet bagtalt ude i byen. Det er ikke en fornemmelse, men noget jeg ved med sikkerhed.

I foråret valgte Johnny Rasmussen at trække sig som formand efter uenigheder om, hvordan Ældrerådet skulle arbejde fremover. Han blev dog i rådet, men har siden oplevet, at han bliver modarbejdet. Derfor trækker han sig nu helt.

Et stort tab

Formanden for Ældrerådet, Dagmar Andersen, tager til efterretning, at Johnny Rasmussen udtræder af rådet. Suppleant Uffe Claussen, som mange af Fyens Stiftstidendes læsere vil kende som en ivrig læserbrevsskribent, er indkaldt og har sagt ja til at træde til.

Til Johnny Rasmussens ord om samarbejdsvanskeligheder og mangel på den gode tone siger Dagmar Andersen:

- Jeg vil ikke forsøge at bortforklare, at der har været nogle uenigheder og noget personligt mellem nogle af medlemmerne. Som formand arbejder vi hele tiden på at sikre den gode tone, men alle medlemmerne er valgt personligt, og det er også et personligt valg, når nogen vælger at udtræde, siger hun.

Det ærgrer Johnny Rasmussen meget, at han ikke kan fortsætte arbejdet i Ældrerådet, som han synes har en unik mulighed for at påvirke ældrepolitikken i Odense Kommune. Den tidligere formand så gerne, at rådet havde en mere proaktiv arbejdsform.

- Jeg vil nødigt sige noget, der skader Ældrerådet. Der sidder dedikerede medlemmer, der vil noget. Men jeg synes også, at man er for afventende i forhold til den politiske process.

- Arbejdet i det politiske system foregår over mange måneder, hvor tingene bliver klappet af, og her kommer vi først ind og kan afgive høringssvar, når alt er vedtaget og klar. Jeg mener, Ældrerådet kommer for sent ind i processen, siger han.

Bjarne Hilmersson, der i sin tid støttede Johnny Rasmussen, da han blev valgt som formand er enig i den analyse, og ærgrer sig over, at Johnny Rasmussen stopper.

- Det er et stort tab for Ældrerådet, siger han.