Træneren, der arbejder for større golfglæde

Morten Beck er cheftræner i Odense Golfklub, og spørger man ham, er der fire ting, der er vigtige for at spille så god golf som muligt. De tre af dem kan man justere på op til en turnering, men den fjerde skal man lade være.

- Man spiller, når man spiller. Træningen foregår op til turneringen, siger han og forklarer, at der så at sige er fire ben at stå på, når det handler om at give sig selv de bedste forudsætninger.

Desuden giver det ikke særlig god mening at træne teknik under en turnering.

- Golf handler om at give sig selv de bedste forudsætninger for at spille godt, siger cheftræner i Odense Golfklub, Morten Beck.

Fire ben at stå på

Det første ben er, hvilken kost og drikkelse, man fodrer sig selv med under en turnering. Her anbefaler cheftræneren ikke, at man spiser en chokoladebar med højt proteinindhold. I stedet skal man indtage noget, der giver energi over mange timer.

Det næste ben er strategi. Her handler det blandt andet om at tage aktiv stilling til, hvilken kølle man skal bruge til de forskellige slag, og hvordan de skal udføres. I strategien ligger også muligheden for at evaluere sin egen indsats.

Også det mentale spiller ind. Ifølge Morten Beck giver det god mening at visualisere det slag, man skal slå. I stedet for at fokusere på det, der ikke må ske, skal koncentrationen kanaliseres hen på udførslen af det slag, man skal til at slå.

- Jeg oplever rigtig tit spillere sige "jeg vidste det" efter et dårligt slag. Hvis man nu for eksempel skal slå over søen og ender med at slå i søen. Og der er min tese, at så er det måske det slag, man havde set for sig.

Endeligt er der det tekniske. Og lige præcis det skal man ikke begynde at pille ved op til eksempelvis søndagens finale i Stiften Golf Cup.

- Det giver ikke mening at ændre sit golfsving, lige inden man skal spille. Det giver mere mening at skrue på de tre andre ben, forklarer Morten Beck.

Når man ændrer noget radikalt ved sit golfsving, er der nemlig altid en tilvænningsperiode.

- Når man laver ændringer, føles det altid sværere i starten. Det kræver nogle gentagelser, før kroppen husker det.