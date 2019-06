Trækker stikket: Byggesag griber ind og kræver reklameskærm slukket øjeblikkeligt

Trampolincentret JumpingFun i Skibhuskvarteret opsatte ulovligt en LED-reklameskærm lige ud til Skibhusvej. Onsdag, efter skærmen havde stået tændt i få dage, krævede Odense Kommune den slukket øjeblikkeligt.

Onsdag gik lyset bogstaveligt talt ud på Edisonsvej ud mod Skibhusvej, hvor en kraftigt lysende LED-reklameskærm ellers de seneste dage har kastet sit skær ud over området. Døgnet rundt har den på oplysende vis reklameret for trampolincentret JumpingFun og det kommende Open by Night-arrangement i Skibhuskvarteret. Men skærmen var, viser det sig, opsat ulovligt af JumpingFun, uden at der hverken var søgt om eller givet tilladelse fra Odense Kommunes side. Det oplyser kontorchef i Byggesag Brian Brandt Bundsgaard efter at have undersøgt sagen. Byggesag skred derfor til øjeblikkelig handling, da kontoret onsdag formiddag blev gjort opmærksom på skærmen, som folk blandt andet var begyndt at beklage sig over i et opslag på Facebook-gruppen Skibhuskvarteret i Odense. Beretningerne gik blandt andet på, at omkringboende følte sig generet af det kraftigt skinnede lys, der i nattemørket var så intenst, at det skinnede gennem nedrullede persienner og helt ind i soveværelserne. I løbet af onsdag blev opslaget dog af ukendte årsager slettet. Og lyset på skærmen gik ud. - Vi har taget kontakt til dem, der har sat skærmen op og sagt til dem, de skal slukke den omgående, kunne Brian Brandt Bundsgaard få timer efter avisens første henvendelse oplyse med tilføjelsen: - Vi har oplyst dem om, at såfremt det ikke sker, vil vi skride til politianmeldelse. Vi har herefter fået oplyst, at skærmen nu er slukket.

Skæret fra skærmen var især generende i de mørke timer af døgnet, kunne folk fra kvarteret berette i en Facebook-tråd i gruppen "Skibhuskvarteret i Odense". Tråden blev i løbet af onsdagen slettet. Foto: Privatfoto

Et festligt indslag Brian Brandt Bundsgaard oplyser, at opsætning af sådanne lysende reklameskærme kræver en tilladelse. For skærmen kan være til gene både for omkringboende og for trafiksikkerheden. At skærmen på anslået 12-15 kvadratmeter stod på en flytbar trailer gør ingen forskel. - Det er vores opfattelse, at det er underordnet, om skærmen står på en trailer eller er opsat på en bygning, siger han. Men at skærmen kræver tilladelse at opstille, anede centerdirektør fra JumpingFun Maja Füchsel ikke. Det var, fortæller hun, JumpingFun og Skibhusforeningen for butikkerne på Skibhusvej der sammen havde besluttet at leje reklameskærmen i dagene op til Open by Night. Meningen var, at det skulle være et festligt indslag, men idéen blev altså ført ud i livet uden tanke på, at det kan man ikke bare gøre. - Vi har spurgt Olav de Linde, som vi er lejere hos, om vi måtte stille den op ude ved vejen. Det fik vi ja til, og mere har vi sådan set ikke gjort, siger Maja Füchsel og tilføjer, at skærmen ikke bliver tændt igen. - Vi havde alligevel kun tænkt, den skulle stå der indtil fredag, når der er Open by Night.

Kontorchef: Derfor er vi aggressive Brian Brandt Bundsgaard formoder, at opstillingen af skærmen skyldes uvidenhed, og han er tilfreds med, at den nu er slukket. Var det ikke sket, ville sagen være gået direkte videre til politiet, fastslår han. - Vi er aggressive på det område her, fordi vi ved, det har stor betydning. Både for folk i området og for trafiksikkerheden, siger han. Avisen ville gerne have spurgt udlejeren af skærmen til sagen, men Maja Füchsel fra JumpingFun ønsker ikke at oplyse, hvem skærmen er lejet hos.